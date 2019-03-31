İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim öncesi, 2 vatandaş seçim günü olmak üzere 4 vatandaş hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanlığı, 2 vatandaşın seçim öncesi, 2 vatandaşın ise seçim günü olmak üzere toplam 4 vatandaşın yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirlerin planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği belirtildi. Bu sabah itibarıyla Bakanlık merkezindeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin ise ilgili valilerin nezaretinde 24 saat esasına dayanan çalışma planına geçtiği bildirildi. Sahada meydana gelen olayların anlık olarak izlendiği kaydedilen açıklamada, bu sürecin oy sandıkları İl Seçim Kurulları’na teslim edilip, sayımlar tamamlana kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, saat 15.00 itibarıyla bakanlığa illerden 310 seçim olayı bilgisi ulaştığı belirtilerek, "Bu olayların 62’si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a muhalefet, 51’i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35’i tehdit ve hakaret, 62’si kasten yaralama ve darp, 15’i oy verme düzenini bozma, 11’i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20’si izinsiz silah taşıma ve 54’ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir. Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimleri’nde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.