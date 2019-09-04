İçişleri Bakanlığı: ”17 Ağustos’ta Hakkâri, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 Operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2 Operasyonu’na halen devam edilmekte
İçişleri Bakanlığı: ”17 Ağustos’ta Hakkâri, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 Operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2 Operasyonu’na halen devam edilmektedir.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
İçişleri Bakanlığı: ”17 Ağustos’ta Hakkâri, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 Operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2 Operasyonu’na halen devam edilmektedir. Kıran operasyonları kapsamında 12 terörist (etkisiz hale getirildi.”
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