İçişleri Bakanlığı: 1 Yılda 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 1 milyon 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 1 milyon 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.