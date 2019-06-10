İçişleri Bakanlığı: "01 Haziran 2019 ile 09 Haziran 2019 tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı." İçişleri Bakanlığı: "01 Haziran 2019 ile 09 Haziran 2019 tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı.

İçişleri Bakanlığı: "01 Haziran 2019 ile 09 Haziran 2019 tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı."

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