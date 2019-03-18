İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, ‘şerefsizler’ diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, ’devlet büyüklerine hakaret’ten savcılığa sevk edildi
IHAAW130837-ASA/18-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, ‘şerefsizler’ diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, ’devlet büyüklerine hakaret’ten savcılığa sevk edildi.18 Mart 2019 Pazartesi 13:13
IHAAW130837-ASA/18-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün Üsküdar, Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitabı sırasında, ‘şerefsizler’ diye bağıran Saadet Partili iki mahalle yöneticisi, ’devlet büyüklerine hakaret’ten savcılığa sevk edildi.18.03.2019 13:08:37TSINNNN
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