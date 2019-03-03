İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehit ailesine anlamlı ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in ailesini ziyaret etti.Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.03 Mart 2019 Pazar 23:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in ailesini ziyaret etti.
Soylu, beraberindekilerle şehit Bilgin'in babası Yusuf ile annesi Günnur Bilgin'in yaşadığı Beypazarı ilçesindeki eve gitti.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği şehidin ailesine bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.
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