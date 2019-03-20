İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Irak'la İran'la aramızın en yoğun olduğu dönemde bir araya geldi. Orada Amerika'nın fişeklediği, Avrupa'nın tahrik ettiği bir meseleyi orada akamete uğrattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Irak'la İran'la aramızın en yoğun olduğu dönemde bir araya geldi. Orada Amerika'nın fişeklediği, Avrupa'nın tahrik ettiği bir meseleyi orada akamete uğrattı.

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