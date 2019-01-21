İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gaziantep'te ziyaretler

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'teki temasları kapsamında taziye ziyaretlerinde bulundu, kendisini çaya davet eden ailenin evine konuk oldu.

Gaziantep'te 11 ilin valisi ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle "seçim güvenliği" konulu toplantı gerçekleştiren Soylu, toplantının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hayatını kaybeden amcası Mehmet Kıymık'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Soylu, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'taki makam odasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in ailesini ziyaret etti.

Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, ayrıca Beykent ile Karataş Şehit Yaşar polis merkezlerini de ziyaret etti. Burada görevli polis ve bekçilerle sohbet edip, Denetim Defteri'ni imzalayan Soylu, baklava ikram ettiği bekçilerle yaptığı görüşme sırasında, bekçiliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiği önemli projelerden birisi olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gece uyurken bekçilerin düdük seslerini duymalıyız." sözünü hatırlatan Soylu, bekçiler sayesinde huzur ve güvenin daha iyi sağlandığını vurguladı.

Öte yandan Bakan Soylu'nun Karataş Şehit Yaşar Polis Merkezi'ne geldiği sırada, bir evin balkonuna çıkan ev sahipleri Soylu ve beraberindekilere çay davetinde bulundu. Davete "Artık gelmek farz oldu, çayı hazırlayın." diye yanıt veren Soylu, polis merkezindeki ziyaretlerin ardından Ateş ailesinin evine konuk oldu.

Burada aile fertleriyle sohbet eden Soylu, Aydın Ateş'in yeni doğan iki torununu kucağına alıp sevdikten sonra altın taktı.

Bakan Soylu'nun ziyaretlerine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve diğer ilgililer eşlik etti.