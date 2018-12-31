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Süleyman Soylu Yüksekova'da tedavi gören askerleri ziyaret etti

Yılbaşı programını askerlerle geçirmek üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:20
Süleyman Soylu Yüksekova'da tedavi gören askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerlere ziyarette bulundu.

Yılbaşı programını askerlerle geçirmek üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Soylu, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı.

Havalimanından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne geçen Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Dayla Üs Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Yüzbaşı Ersoy Cansu, Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Varlı ve Mustafa Yıldırım ile geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi gören sözleşmeli asker Mehmet Taşar'ı ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Soylu, askerlerle sohbet ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Soylu ile beraberindekiler, ziyaretin ardından askeri üs bölgesine hareket etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:20
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanı Soylu
  3. Selahaddin Eyyubi
  4. İçişleri Bakanı
  5. Süleyman Soylu
  6. Ahmet Varlı
  7. Arif Çetin
  8. Yüksekova
  9. Ak Parti
  10. Hakkari
  11. Irak
  12. Yüksekova Devlet Hastanesi

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