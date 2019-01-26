İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yerel seçimler) Arkadaşlarımızın genel olarak bir teyakkuz halinde olduğunu, tedbirlerin alınmaya başladığını müşahade ettik. Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı y

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