İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp kapayan batı medeniyetine aittir."

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