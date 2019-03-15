İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Dünyada birilerinin ısrarla yükselttiği, pompaladığı ırkçılık, İslam karşıtlığı ve düşmanlığı, terör örgütleriyle iş birlikleri, teröristleri eğitmeler, onlara müsamahakar dav

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