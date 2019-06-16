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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi."

16 Haziran 2019 Pazar 11:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi."
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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:22
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