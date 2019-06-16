İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi."

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