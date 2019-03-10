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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonulularla bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Kastamonu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (KASDER) düzenlemiş olduğu “Kastamonulular Buluşuyor” programında Kastamonulularla bir araya geldi.

10 Mart 2019 Pazar 00:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonulularla bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Kastamonu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (KASDER) düzenlemiş olduğu “Kastamonulular Buluşuyor” programında Kastamonulularla bir araya geldi.



Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı konuşmasında HDP’nin PKK’nın bir siyasi kolu olduğunu söyledi. Soylu, “Sizin askerleriniz, polisiniz, jandarmanız işgal askeridir, polisidir, jandarmasıdır” diyen bir milletvekilinin Meclise taşınmasında en büyük payın Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.



Hırsızlık ve diğer organize suç çeteleriyle yapılan mücadeleye de değinen Soylu, “2017’de İstanbul’da evden hırsızlık sayısı 78’di. 2018 yılının sonunda 57’ye düştü. İlk iki ayda şu an 45’e düştü. Çok uzun yıllardan beri ilk kez Fatih’te dün hırsızlık olmadı” dedi. 2018 yılında çökertilen organize suç çetelerinin de sayısını açıklayan Soylu, “2018 yılında 6 bin 683’e düştü. Şimdi 2019 yılında yüzde 41 ile gidiyoruz. Dünya tarihinde böyle bir iyileşme yok.” şeklinde konuştu.



“Onlar PKK’nın siyasi koludur”


PKK terör örgütü ile mücadele ettiklerini dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, “Yıllardır PKK terörü ile mücadele ediyoruz. Bir de bunun siyasi kolu var. Ona bir parti demem. Parti dediğinin memlekete has özellikli işleri olur. Onlar PKK’nın siyasi koludur. Ben onlara milletvekili de demem. Kendime de milletime de hakaret sayarım. Bu milletin asaletine uygun değil onların milletvekili sıfatıyla sıfatlandırılmaları. PKK ve YPG’ye sırtımı dayadım, diyenin sırtını mı sıvazlasaydım? Doğru olan o muydu? Dört tane duvar verdik, istediğin duvara dayan. HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşuyor, ‘31 Mart’ta 40 yıllık tarihimizi taçlandıracağız’ diyor. Sana yazıklar olsun. Hangi 40 yıllık tarih? Diyarbakır 639’da İslamiyet ile müşerreflendi.” diye konuştu.



“HDP’nin eş başkanı, Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz, diyor”


HDP ile CHP’nin iş birliği içerisinde olduğunu belirten Soylu, “PKK’yı söktük hiç merak etmeyin. Psikolojik olarak da perişan ettik. Her konuşmalarında gözyaşları var. ‘Yandık, bittik’ diyorlar. Daha bu iyi günleriniz, Fitil fitil burnunuzdan getireceğiz. HDP’nin eş başkanı, Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz, diyor. Mecliste kadının birisi bana kalktı, dedi ki, ‘Sizin askerleriniz, polisiniz, jandarmanız işgal askeridir, polisidir, jandarmasıdır.’ Söyleyene değil, söyletene bakacaksın. Onu söyleten Kılıçdaroğlu ve onu o Meclise taşıyanlar. HDP ve PKK iktisatlısı ve irtibatlısı bunlar, CHP’nin ve bu ittifakın listelerinden belediye meclislerine sokacaklar. Sezai Temelli diyor ki, ‘Süleyman Soylu eksik söylüyor, 300’ün üzerinde, CHP bize büyük destek verdi.’ Böyle bir aymazlık olabilir mi?” dedi.



“2018 yılında Türkiye’de 275 organize suç çetesini çökerttik”


Hırsızlık ile de mücadele ettiklerini ifade eden Soylu, “2017’de İstanbul’da evden hırsızlık sayısı 78’di. 2018 yılının sonunda 57’ye düştü. İlk iki ayda şu an 45’e düştü. Çok uzun yıllardan beri ilk kez Fatih’te dün hırsızlık olmadı. Sadece uyuşturucu satıcılarının değil, PKK’nın, DEAŞ, FETÖ’nün değil, hırsızların da iflahını kesmek için mücadele ediyoruz. 2018 yılında Türkiye’de 275 organize suç çetesini çökerttik. 7 bin 427 kişi 2017 trafik kazasında ölüyordu. 2018 yılında 6 bin 683’e düştü. Şimdi 2019 yılında yüzde 41 ile gidiyoruz. Dünya tarihinde böyle bir iyileşme yok.” ifadelerini kullandı.



“İnsanlar daha güvenli bir Fatih istiyorlar”


Fatih’i sporla anılacak bir ilçe haline getireceğini dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatih’in sorunlarını anlamaya ve tespit etmeye çalışıyoruz. İnsanlar daha güvenli bir Fatih istiyorlar. Fatih, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, İstanbul’un 39 ilçesi içerisinde gençler için sporun ve sportif faaliyetlerin en çok konuşulacağı ve en çok çocukların sportif alanlara erişeceği ilçelerden birisi haline gelecek.” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 00:40
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