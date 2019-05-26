0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölü bulunan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
    1. Ölü bulunan çocuğun cenazesi ailesine..
    2. Vali Akbıyık, 2 bin 700 rakımda..
    3. Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri..
    4. Öcalan 'son verin' çağrısı yaptı,..
    5. Görenler şaştı kaldı! Otomobilin arka..
    6. CHP yine algı peşinde
    7. QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi..
    8. Alanya’daki cinayet sanığı: ”Sarhoş..
    9. Şehitlikler çiçeklendiriliyor
    10. BSMMMO’da seçim heyecanı
    11. ABD’de trafik kazasında hayatını..
    12. İSTİAD: Saldırılara fırsat vermeyeceğiz
    13. Bakan Varank yerli otomobilin..
    14. Ekipler kaza sonucu yıkılan şebekeyi..
    15. Uzmanlar, Doğu Akdeniz’de yaşanan..
    16. Amatör maçta davetsiz misafir
    17. Fas'tan Suudi Arabistan'a çok sert..
    18. Bağırsak düğümlenmesine ameliyatsız..
    19. Burkay: "İVME Finansman Paketi..
    20. Antalya’da balıkçı teknesi alabora..
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz