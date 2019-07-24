İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin göç stratejisi hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında yayınlanan özel röportajında göç ile ilgi açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalının yanına katılarak dünyadaki göç dalgası ve temelinde yatan sebeplerle ilgili konuştu. Soylu, İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerle ilgili konuşulmaya devam eden göç dalgasıyla ilgili, “Meseleye sadece Suriyeliler perspektifinden bakmak birim açımızdan eksik bir bakış olarak gelir. 21’inci yüzyıl bir göç yüzyılı. Bu meselenin dünya açısından trendinin yeni başladığını düşünüyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın bütün bölgelerinde bir göç dalgası var” ifadelerini kullandı. Soylu, dünya üzerinde yaşanan göçleri açıklayarak Türkiye’nin doğu bölgeleri ve Afrika’dan göç aldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, dünyada yaşanan göç dalgasının nedenini gelir eşitsizliğine bağladı. Soylu, “Özellikle Amerika tarafından dünyayı istikrarsızlaştırma sendromu var. Şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı göç dalgalarının sebebi biz değiliz. Bütün bu göç dalgaları 21’inci asırda tsunami haline geldi. Gelir eşitsizliği ve gıda, su, adalet ve eğitime erişimde yaşanan sorunlar buna neden oluyor. Dünya belki farkında belki değil ama radikalizmin emperyalizm tarafından acımasız bir şekilde kullanılması. Bir problem daha var o da doğudaki genç nüfusun artması ve batının yaşlanması. Bu dengesizlikler aşırı göç dalgaları ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin göç meselesini dört ana eksende ele aldığını vurgulayan Soylu, bu hususları açıkladı. Soylu, “Kaçak göçmen; sınırları aşarak gelen veya belirli bir vizeyle gelmiş ve vizesi bitince ihlal ederek burada kalmış. Geçici koruma kapsamında; Suriyeliler gibi. Uluslararası koruma kapsamında; mülteci, şartlı mülteci gibi nitelendirdiğimiz. Son olarak da düzenli göçmen olarak nitelendirdiğimiz; ikamet vererek, ülkemizde çalışma eğitim gibi süreçler içerisinde bulunan göçmenler. Türkiye’de toplam göçmen sayısı 5 milyon. Bunun 3 milyon 634 bini geçici koruma kapsamında. Bunun 337 bin civarı uluslararası koruma kapsamında. Bu şu demektir Türkiye’de toplam 28 mülteci var. Çünkü Türkiye 1950’li yıllarda bir karar aldı; biz Avrupa ülkelerinin dışından hiçbir yerden mülteci kabul etmiyoruz. Şartlı mülteci dediğimiz 337 bin mülteci var. Bunun yanı sıra 1 milyon 23 bin civarında da ikametgahlımız var. Bunlar öğrenci ve çalışanlar. Bu konuda Türkiye içerisinde uzun zaman bulunanlar. Türkiye dengeli bir göç politikasıyla uzun zamandan beri bu meseleyi yönetiyor” dedi.

İstanbul’la ilgili yeni çıkan kararla ilgili de konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sayısının 3 milyon 634 bin Suriyeli olduğunu söyledi. Soylu, “Bize karşı bir takım eleştiriler var. ‘Aklınız başınıza yeni mi geldi’ diye. Bu çok yanlış bir eleştiri. Çünkü 2011 yılından bu yana Türkiye geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere yönelik strateji uygulamaktadır. Dikkat ederseniz önce kamplara aldık, eğitimlerini ve sağlıklarını, çalışma hayatlarındaki düzenlerini ve kayıtlarını sağlamaya çalıştık. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım, benim ülkemde benim bilmediğim kayıtlı olmadığı kimsenin yaşamamışı lazım. Sizin güvenliğiniz için. İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyeliler yakaladığımız zaman bunları kamplarına geri yolluyoruz. Şu an kamplarımızda 100 bin kişi kalıyor. Ülkemizde kaçak konumdaki tüm mülteciler ülkesine gönderilecek ama geçici koruma kapsamındaysa Suriyeliler gibi bu kişiler kamplara yollanacak” dedi.