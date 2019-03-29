İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir” dedi.

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