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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tunceli’de 5 terörist mağarada kıstırıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de Jandarma Özel Harekatın 5 teröristi bir mağarada kıstırdıklarını açıkladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tunceli’de 5 terörist mağarada kıstırıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de Jandarma Özel Harekatın 5 teröristi bir mağarada kıstırdıklarını açıkladı. Ekrem İmamoğlu’na özel uçak tahsis edilmesi hakkında da konuşan Soylu, “Gezi olaylarında otel tahsis edenler, bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar Fındık Bahçesi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda mahalle muhtarıyla bir araya gelen Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na tahsis edilen özel uçak hakkında konuşan Soylu, “Daha dün musakka hesabı yapıyordun. Ben antrikot yemiyorum, musakka yiyorum. Bugün saltanat sürüyorsun. Koç’un özel uçağı tahsis edilmiş. Beni kim kınarsa kınasın Gezi olaylarında otel tahsis edenler, bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle’yi tahsis edenler, bugün Alman televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe’yi, İngiliz televizyonunu tahsis edenler, bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandil’i harekete geçirenler bugün Kandil’i harekete geçiriyorlar. Gezi olaylarında FETÖ’yü tahsis edenler, bugün de FETÖ’yü tahsis ediyorlar. Bunun üzerinden bütün bunların kararını İstanbul verecektir” ifadelerini kullandı.



“Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız, bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar”


Muhtarlarla yaptığı konuşma sırasında kendisine ulaşan son dakika bilgisini aktaran Soylu, Tunceli’de bir mağarada 5 teröristin sıkıştırıldığını açıkladı.


Soylu, “Şu anda Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız, bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz uzun zamandır takip ediyorduk ve şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki arkadaşlarımız yakın bir zamanda güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin” diye konuştu.



“Tüm İstanbul’umuzun bütün acil çağrılarının tek bir elde toplanacağı 112 acil çağrı merkezini açıyoruz”


İstanbul’da tüm acil çağrılarının 112’de toplanacağını belirten bakan Süleyman Soylu, “Tüm İstanbul’umuzun bütün acil çağrılarının tek bir elde toplanacağı 112 acil çağrı merkezini açıyoruz. Yani artık 155’i de, itfaiyesi de, ormanı da, acil polis imdatı da, acil sağlık hizmeti de her birinin sistemini tamamladık. İstanbul’da acil çağrı hizmetinin kalitesini çok daha yükselteceğimiz ve vatandaşımızın hayatında daha büyük bir kolaylığa ve acil çağrıya ulaşabileceğimiz şu anda kurumlar yapıyorlar” dedi.



“Son 10 yıllık günlük bayram kazalarındaki ortalama 20 iken, bu yıl ortalama 8’e düştü”


Trafik kaza oranlarını açıklayan Soylu, “Bu sene trafik kontrollerinde ciddi bir kararlılık ortaya koyduk. İlk 7 gün itibariyle yani 7’nci günün sonundaki rakamları söylüyorum, toplam 56 kişiyi trafik kazalarında kaybettik. Son 10 yıllık günlük bayram kazalarındaki ortalama 20 iken, bu yıl ortalama 8’e düştü. Şu anda yüzde 59.80 bayram tatillerindeki trafik kazalarında azalış var” ifadelerini kullandı.



“Göçmenler için uyum toplantıları yapıyoruz”


Göçmenlerle birlikte uyum toplantıları yaptıklarını ifade eden Soylu, “Bizim Suriyeli kardeşlerimizle ilgili bayram politikamız şudur; eskiden 3-4 gün verilirdi mühlet, şimdi biz 1.5 -2 ay veriyoruz. Gitsinler görsünler, eğer orada kalınabilecek durumları varsa da kalsınlar zaten bu 331 bin kişinin birçoğu da bayramda gidip görüp kalanlardan oluşuyor. Biz bayramda onlara ne kadar gösterirsek, kalmaları da kendi açılarından da uygunluk arz ettiğinde mümkün oluyor. İstanbul’da da yeni bir politika başlattık. Geçen yıl İstanbul’da toplam 4 bin 500 kişiyi düzensiz göçmeni İstanbul’dan gönderdik birçok uyruklara mensup. Şu anda bu rakam 13 bini aştı. Bu rakam için bizim yıl sonu hedefimiz 40 bin, İstanbul Valimiz inşallah 50 bin civarı bir rakama ulaşabileceklerini söylüyor.


Göçmenler için uyum toplantıları yapıyoruz. İstanbul’da özellikle son 6 ayda başladık. Ekiplerimiz çalışıyorlar. Bunların daha yoğun yaşadığı yerlerde genel yaşam biçimimize, geleneklerimize, kendilerinden neler beklediğimizi teker teker ifade ediyoruz. Bu toplantıları muhtarlarımızla, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla çok daha arttıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
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