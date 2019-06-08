İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güzel bir haber verecek” dedi.

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