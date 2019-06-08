İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar.08 Haziran 2019 Cumartesi 11:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güzel bir haber verecek” dedi.
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