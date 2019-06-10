İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il merkezinde 73 kaza oldu. 185 bin polis ve jandarma görev yaptı. 86 kişi kazalarda hayatını kaybetti" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il merkezinde 73 kaza oldu. 185 bin polis ve jandarma görev yaptı. 86 kişi kazalarda hayatını kaybetti" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.