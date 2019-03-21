İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler.21 Mart 2019 Perşembe 13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler.
YORUM YAZ