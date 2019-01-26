İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır. Bilişim Suçları ile Mücadele Ekipleri oluşturuyoruz.
26 Ocak 2019 Cumartesi 10:47
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