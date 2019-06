İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak’ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda Mehmetçiklerle bayramlaştıktan sonra Şırnak’a geldi. Şırnaklıların bayramını kutlayan Bakan Soylu, Şırnak’ın sadece Doğu ve Güneydoğu’nun değil, Ortadoğu’nun yıldızı olacağını söyledi.

Şırnak Valiliği önünde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Soylu vatandaşlarla özçekim yapıp, fotoğraf çektirdi. Alanda bulunan vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Bakan Soylu vatandaşların sıkıntılarını da dinledi. Şırnak Valiliği bahçesinde Şırnaklı vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Soylu, Şırnak’ın sadece Doğu, Gündeydoğu’nun değil Ortadoğu’nun yıldızı olacağını söyledi. Bayramlaşma sonrası Valilik bahçesinde halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir Ramazan ayını bir millet olarak eda ettik. İbadetlerimizi yaptık. Ezanla oruç açtık ezanla oruç tutmaya başladık. Sadece kendimiz yapmadık çoluk çocuğumuza da gösterdik. Geleneğimize, inancımıza, göreneğimize Allah’ın emirlerine sahip çıktık ve mükafatımızı bir millet olarak bayramda kucaklaşarak aldık. Bayramınız mübarek olsun. Allah nice bayramlara birlik, huzur, beraberlik içerisinde şükür içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Allah bizi nefsimizin esiri yapmasın. Sabahleyin Kato Dağı’nda bayram namazımızı kıldık. Oradaki kardeşlerimizle bayramlaştık. Beytüşşebap alay komutanlığına geldik. Oradaki evlatlarımızla bayramlaştık. Ardından Beytüşşebaplı vatandaşlarımızla bayramlaştık. Teker teker, gönül gönüle olduk. Allah’ımıza hamdolsun. Beytüşşebaplılara 31 Mart’ta bize verdikleri destek için teşekkür ettik. Orada yüzümüzün kara çıkmayacağını hizmetlerinde olacağımızı ve Beytüşşebap’ta eksik hiçbir şey kalamayacağını 2 yıldır Beytüşşebap’ta hayal edilemeyecek hizmetler yapıldığını ama bundan sonra da hayal edilemeyecek hizmetlerin gerçekleşeceğini, buna muktedir olduğumuzu, bunu yapacak kabiliyetimizin olduğunu sözümüzü ve emirlerinde olduğumuzu söyledik” dedi.

“31 Mart’ta Türkiye’ye müjde verdiniz”

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka’nın kazanması ile Şırnaklıların tüm Türkiye’ye müjde verdiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Kıymetli Şırnaklılar Türkiye’ye Şırnak’tan bir müjde verdiniz. Türkiye’ye 31 Mart tarihinde milletimizi sevince boğan bir müjde verdiniz. Şırnak Meydanında çektiğiniz halaylarla bilesiniz ki Edirne’den Kars’a kadar, Antalya’dan Trabzon’a kadar her yer Şırnak oldu sevindi. Allah sizden razı olsun. 31 Mart’ta aldığınız bu asil karardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilesiniz ki Mehmet Yarka başkanımızla, burada 5 yıl herkesi imrendirecek altın bir tarih yazacağız emrinizde olacağız. Ve daha yeni başladı hizmet. Doğu güneydoğu dahil ülkemizin her noktasında büyük yatırımların altına imza atacağımızı, kalkınma hamlelerin altına imza atacağımızı, hepinizin sosyal refahının altına imza atacağımızı ve şunu söylemek istiyorum. Şırnak’ta hiçbir eksik olmayacak. Dünyada ne varsa, Londra’da Paris’te ne varsa, İstanbul’da Ankara’da ne varsa Şırnak’ta da olacak. Bizim Şırnaklı hemşehrilerimiz her şeyi hak ediyor. İşin tarımın, hayvancılığın, madenciliğin sınır ticaretinin her şeyin olduğu bir yer olacak. Size bir şey söyleyeyim. Sadece Doğu, Güneydoğu’nun değil, Şırnak Ortadoğu’nun yıldızı olacak. Milletimizi memnun ettiniz. Ülkemizi memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Şırnaklılara ileten Bakan Soylu, “Size bir selam getirdim. Bir dostunuzdan, bir sevdiğinizden gönlü sizin sevdanızla yanıp tutuşan sabahleyin Kato’da evlatlarımızla konuşturduğumuz. Beytüşşebaplıların bayramını tebrik eden bugün Çamlıca Camii’nde bayram namazı kılan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim sizlere” diye konuştu.

Yapacakları yatırımlar ile Şırnak’ı Türkiye ve dünya ile buluşturacaklarını belirten Bakan Soylu, “Şimdi size ne yapsak yeridir. Emrinize amadeyiz. Belediye başkanımızın burada emrinde amadeyiz. Şırnak bizim için dün kıymetliydi. Bugün de kıymetli daha çok kıymetli. Hepinizle beraber göreceksiniz. Öyle hizmetler yapacağız ki çektiğiniz acıların kötü izlerini silebilmek için büyük gayret gösterdik. Allah razı olsun herkes elinden geleni yaptı. Şimdi de burayı bir gül bahçesine çevirmek için büyük bir gayret göstereceğiz hep beraber. Ve bu birlikteliği sağlayacağız. İş, aş, ticareti hayvancılık, turizmi, şu Nuh şehrinin Türkiye ve dünya ile buluşmasını sağlayacak adımları hep beraber atacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul seçimi için Şırnaklılardan dua istedi

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Şırnaklılardan dua ve destek istediklerini belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Evet bu bayram bizi bambaşka bir geleceğe doğru, güzel bir geleceğe doğru hep birlikte adım attıracak. İnşallah nice bayramlara huzurla, güzellikle, afiyetle güzellikle ulaşacağımız bayramlar nasip etsin. Ve şimdi de sizden bir ricam daha var. Benim ağabeyimin önümüzdeki günlerde zorlu bir sınavı var. Millet önündeki sınavlar her zaman zorlu sınavlardır. Her zaman Binali ağabeyime Şırnak’tan Şırnaklıların sevgisini muhabbetini, desteğini ve Şırnaklıların duasını bekliyoruz duasını. Bizim iddiamız şudur buralar sadece gül bahçesi olmayacak. Çocuklarımızın doktor, öğretmen, hemşire olmak için onlara o iklimi sağlamak adına hepimizin mücadele etmesi lazım. Etrafımızdaki coğrafyadaki kardeşlerimiz sıkıntıdadır. Afganistan’dan Pakistan’a, Filistin’den Yemen’e, Sudan’dan Myanmar’a, Suriye’ye kadar biz bugün bayramı şenlik halinde kutlarken belki onlar hüzün, sıkıntı içerisindeler. Çok çalışmalıyız. Güçlü bir Türkiye oluşturmalıyız. Önümüzdeki 5 yıl çok güçlü bir hale gelerek elimizden gelen gayreti ortaya koyarak, inşallah Şırnak başta olmak üzere benim ülkemi zenginlikler ülkesi, özgürlükler ülkesi yapıp bütün dünyanın imrendiği bir ülke haline getirmek bugün bizim gelecek nesillerimize vazifemizdir, zorunluluğumuzdur.”

Bakan Soylu daha sonra telefonla AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı aradı. Yıldırım, Bakan Soylu’nun telefonu ile Şırnaklıların bayramını kutladı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise, Şırnak’ın çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğini söyledi. Vali Aktaş, “Bölücü terör örgütü çok uzun yıllar burada insanımızı canına, malına namusuna el uzattı. Yetmiyormuş gibi 2015-2016’da uyguladığı çukur ve barikat terörü ile de insanlarımızın yuvalarını başlarına yıktı. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve sizin çok büyük destekleriyle önce şehrimizi o terörist unsurlardan tamamıyla temizledik. Onları açtıkları o çukurlara gömdük. Allah’ın izniyle terörü bitirme noktasına getirdik. Daha sonra terör örgütünün yakıp çıktığı bu şehri alt ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırdık. Bu milletin helal paralarıyla modern bir şehir inşa ettik. Şırnaklı hemşehrilerimiz de buna kayıtsız kalmadılar. Her zamankinden daha güçlü bir sesle bu ihanete, ihanete dur dediler. Kendi tabirleriyle ‘edi bese’ dediler ve bunu elinin tersiyle ittiler. Şırnaklılar diyor ki bu ihanet bu topraklarda başladı Allah’ın izniyle bu topraklarda bitecek’ buna tüm şehir yürekten inanıyor” dedi.