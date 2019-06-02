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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahur programında konuştu

İçişleri Bakanı Soylu:- "Bu toprakların dertleriyle dertlenmeyenlere, bu toprakların değerlerine sahip çıkmayanlara emanet teslim edilemez. İstanbul önemli bir emanettir"- "Biz hakka sahip çıkmak zorundayız. Sakın bundan ayrılmayın. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara müsaade etmeyin"- "Dünyada kim ne kadar hızlı koşuyorsa İstanbul da o kadar hızlı koşmak zorundadır. Hızlı koşma vizyonu olmayan ve sadece birilerinin fiyonklayıp önümüze getirdiği kişilere İstanbul'u teslim etmek doğru bir iş değildir"

02 Haziran 2019 Pazar 04:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahur programında konuştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu toprakların dertleriyle dertlenmeyenlere, bu toprakların değerlerine sahip çıkmayanlara emanet teslim edilemez. İstanbul önemli bir emanettir." dedi.

Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programında Trabzonlu gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Soylu, "Ülkemizin daha fazla gelişmesi, özgür, hür ve bağımsız olabilmesi için bir kavga veriyoruz. Bugün Türkiye, dünyada birilerinin laf söyleyemediği ülkelere karşı ciddi bir direnç ortaya koyuyor. Bunu birlikte sağlıyoruz. Bunu, gelecekteki Türkiye daha kuvvetli olsun diye yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin 21. asrın başından itibaren yükselişe geçtiğini belirterek, "Türkiye alelade bir yolculuk yapmıyor. Türkiye, dünyanın karar mekanizmalarından biri olmaya yönelik adımlar atıyor." dedi.

- "Siz ne yaptınız?"

Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla başka bir eksende ilerlediğini kaydeden Soylu, "Bu ekseni kabul etmemek, küçümsemek için söz üretenlere şunu söylemenizi isterim. Siz ne yaptınız? Türkiye'nin bugünkü durumuna mazeret üretmeye çalışanlara karşı sorulabilecek en güzel sorulardan birisidir; Siz bu ülke için ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'de bir "yıkım ekibi" olduğunu belirterek, "Ne iyi yapıldıysa yıkmak isterler, ne iyi yapılıyorsa onu yapanlardan nefret edip onu yapanları tasfiye etmek isterler. Sizin tertemiz gönülleriniz var. İyilik hücrelerinizi onların kötü emellerine teslim etmeyin." diye konuştu.

- "Vicdanını kaybetmeyen devletlere hiçbir şey olmaz"

Devlet yönetiminin aile yönetimi gibi olduğunu kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Ailenizi nasıl idare ediyorsanız; ekonominizi, iletişiminizi, komşularla münasebetinizi, alışverişlerinizi, yatırımlarınızı nasıl yapıyorsanız devlet yönetimleri de aynı öyledir. Vicdanını kaybetmeyen devletlere hiçbir şey olmaz, vicdanını kaybetmeyen milletlere olmadığı gibi. Bizi bundan soyutlamaya, arındırmaya çalışabilirler ama siz bunlara prim vermeyin."

Bakan Soylu, Türkiye'nin, birçok ülkenin umudu olduğuna dikkati çekerek, "Biz hakka sahip çıkmak zorundayız. Sakın bundan ayrılmayın. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara müsaade etmeyin." dedi.

- "İstanbul önemli bir emanettir"

Türkiye'de kimin ne yapmak istediğine herkesin dikkatlice bakması gerektiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların dertleriyle dertlenmeyenlere, bu toprakların değerlerine sahip çıkmayanlara emanet teslim edilemez. İstanbul önemli bir emanettir. Sadece bize ait bir emanet değildir. 1453'te ve öncesinde bu millete kazandırılmak için büyük fedakarlıkların ortaya konduğu bir emanettir. Ondan sonra da her zayıfladığımızda ele geçirilmeye çalışılan bir emanettir. Şimdi, güçlü bir zamana doğru ilerliyoruz. O gücümüzle beraber, İstanbul'la beraber geleceğe hızlı biçimde koşmalıyız. İstanbul, küresel güç merkezidir. Bu güç merkezini, başkalarının istediği gibi kurgulayabileceği bir kaldıraca, manivelaya teslim etmeyelim, edilmemesi gerekir."

Soylu, İstanbul'un zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını belirterek, "Dünyada kim ne kadar hızlı koşuyorsa İstanbul da o kadar hızlı koşmak zorundadır. Hızlı koşma vizyonu olmayan ve sadece birilerinin fiyonklayıp önümüze getirdiği kişilere İstanbul'u teslim etmek doğru bir iş değildir." şeklinde konuştu.

Genç nesilin çok önemli işler başaracağına inandığını dile getiren Soylu, "Herkesin hayran olduğu, gelmek için çırpındığı, ayakta alkışladığı bir Türkiye'yi sizler geleceğe taşıyacaksınız ben buna yürekten inanıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 04:45
  1. İçişleri Bakanı
  2. Sahur Programı
  3. Süleyman Soylu

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