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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de

Bakan Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği, 2 yaralı polisin tedavi altına alındığı Rize Devlet Hastanesini ziyaret etti

11 Aralık 2018 Salı 19:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de

RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı sebebiyle Rize'ye geldi.

Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer yetkililerle Rize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Soylu ve beraberindekileri hastanenin acil servisi önünde, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Soylu, Vali Çeber ve diğer ilgililere başsağlığı diledikten sonra hastaneye girdi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıda bacağından yaralanan koruması Yiğit Can Köksal'ı ziyaret eden Soylu'nun, göğüs ve sırtından yaralanan ve ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın durumu hakkında da yetkililerden bilgi alacağı öğrenildi.

Soylu'nun, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin eşi Leyla Verdi'ye taziyelerini ilettikten sonra açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, hastane çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunu merak eden vatandaşların da hastane önüne geldiği gözlendi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:17
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Rİze
  3. şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi

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