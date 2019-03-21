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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. Ya istedikleri yerde ev yapmaları için kendilerine para vermek suretiyle veyahutta eğer 'siz yapın' derlerse bizim yapacaklarımızı hemen harekete geçir...

21 Mart 2019 Perşembe 13:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. Ya istedikleri yerde ev yapmaları için kendilerine para vermek suretiyle veyahutta eğer 'siz yapın' derlerse bizim yapacaklarımızı hemen harekete geçir...

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:17
  1. Denizli
  2. İçişleri Bakanı
  3. Süleyman Soylu

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