0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler oy kullanacak' spekülasyonunu yapmaya çalıştılar. Buraya gerçek rakam ve bilgilerle cevap verince sus pus oldular. Bu sefer adres taşıma ve ölü seçmen şaibesi ortaya koymaya çalıştılar. Buna da hem bakanl

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce 'Suriyeliler oy kullanacak' spekülasyonunu yapmaya çalıştılar. Buraya gerçek rakam ve bilgilerle cevap verince sus pus oldular. Bu sefer adres taşıma ve ölü seçmen şaibesi ortaya koymaya çalıştılar. Buna da hem bakanl

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:23
  1. İçişleri Bakanı
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İGDAŞ’tan online hizmet
    1. İGDAŞ’tan online hizmet
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce..
    3. Ferrari 488 Pista Türkiye'de
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    6. İki kişinin ölümüyle ilgili aranan..
    7. Aranan PKK'lı terörist enselendi
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç..
    9. Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği..
    10. FB’deki dip dalgası her yere..
    11. Dolarizasyona karşı 'altın'
    12. AK Partili belediye başkan adayına..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    15. İnşaatta olumlu sinyal
    16. İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
    17. Hentbolda dünyanın en büyüğü belli..
    18. Ekonomide ibreler yukarı döndü
    19. Sivasspor'un konuğu Trabzonspor
    20. Süleymaniye’ye uçak seferleri bugün..
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!