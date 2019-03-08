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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK

08 Mart 2019 Cuma 11:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:15
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. kılıçdaroğlu
  3. PKK

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