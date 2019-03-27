0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı’nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı’nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı’nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı’nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde 1 kilometrede kimseyi görmek istemiyorum dedim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seden Bozbey kadın dernekleriyle buluştu
    1. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    2. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    3. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    4. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    5. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    6. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    7. Döviz kurları
    8. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    9. Denizli'deki deprem
    10. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    11. Fatsa Belediyespor’da alarm
    12. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    13. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    14. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    15. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    16. Engelli derneğinden tekerlekli..
    17. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    18. Göztepeli futbolcular depremzede..
    19. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    20. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    21. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    22. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    23. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    25. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    26. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    27. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    28. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    29. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    30. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek