İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi. IHAAW104009-GEN/26-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.

IHAAW104009-GEN/26-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.26.02.2019 10:40:09TSINNNN

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