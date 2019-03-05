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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4-5 metre karda biz her yerde arıyoruz."

05 Mart 2019 Salı 15:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4-5 metre karda biz her yerde arıyoruz."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:07
  1. İçişleri Bakanı
  2. Ödemiş
  3. Süleyman Soylu

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  • sukrusukru24 dk önce
    Şimdi bu gibi adamlara bir şans vermek lazım.Tamam pişmanlığını kabul ediyoruz yalnız bir şartla diyeceksin.Cenazeyi yanına getireceksin,Yanıbaşınada sehpayı kuracaksın.Bir dakikada öldürdüğün adamı bir saat içinde canlandır yada yağlı urganı boynuna takt diyeceksin.Bence çok adil bir durumdur bu.Kuru kuru e ben pişmanım,İyi birde pişman olduğun için mükafat verelim.Gerçi şimdiki kanunlar buna zaten mükafat.

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