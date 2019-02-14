İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor. Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bü IHAAW114557-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor.

IHAAW114557-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor. Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp, bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?" dedi.14.02.2019 11:45:57TSINNNN

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