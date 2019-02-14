0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor. Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bü

IHAAW114557-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor. Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bü

IHAAW114557-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti’ye destek veriyor. Kandil çıkıyor ’bu doğru bir stratejidir’ diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP’nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp, bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?" dedi.14.02.2019 11:45:57TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’ın Sultanları yarı finalde Sloven rakiple karşılaşacak
    1. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    2. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    3. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    4. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    5. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    6. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    7. Terör propagandasından gözaltına..
    8. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    9. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    10. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    11. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    12. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    13. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    14. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    15. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    16. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    17. Tuğrul Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a mesaj
    18. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    19. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    20. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    21. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    22. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    23. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    24. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    25. Camiye giden çocuklara ödül
    26. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    27. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    28. Orta Doğu Zirvesi 2. gününde
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    30. Ankara’da 2. Siber Güvenlik..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor