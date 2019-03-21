İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (HDP Adana il binasına düzenlenen operasyon) HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri...21 Mart 2019 Perşembe 14:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (HDP Adana il binasına düzenlenen operasyon) HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri...
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