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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geceyi geçirdiği Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet kulübelerini gezerek, güvenlik güçlerine moral verdi- Soylu, üs bölgesinde görev yapan Jandarma Üsteğmen Erkan Ataman'ın doğum gününü kutlayarak, pasta kesti

01 Ocak 2019 Salı 12:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla "merhaba" dediği Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet kulübelerini gezerek, güvenlik güçlerine moral verdi.

Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile geceyi Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde geçirdi.

Burada Jandarma Üsteğmen Erkan Ataman'ın doğum gününü kutlayarak, pastasını kesen Soylu ile beraberindekiler, daha sonra askerlerle bir araya gelip, onlara moral verdi.

Sabahın erken saatlerinde üs bölgesindeki nöbet kulübelerini gezen Bakan Soylu, nöbet tutan jandarma komando ve özel harekat polisleriyle sohbet etti.

Soylu ve beraberindekiler, kahvaltının ardından üs bölgesinden ayrıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:10
  1. Hakkari
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Yüksekova

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