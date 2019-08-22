İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır’ın sözde belediye başkanları için, “Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır’ın sözde belediye başkanları için, “Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır’ın sözde belediye başkanları için, “Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır” dedi.

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