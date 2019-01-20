0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Aynı çerçevede örgütün iki önemli gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden ya

20 Ocak 2019 Pazar 10:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Aynı çerçevede örgütün iki önemli gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden ya

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    1. Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman,..
    2. Üniversitede sapkınlık hizmeti!
    3. Bakan Ziya Selçuk o detayı ilk kez..
    4. Nadal çeyrek finalde
    5. Kadın seyis, atları çocuklarından..
    6. Galatasaray zirve yarışına evinde..
    7. Trump'ta ego tavan yaptı! "Benim..
    8. Görme engelli avukat çift azimleriyle..
    9. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı..
    10. "Sihirli flüt", Mozart'ın doğum..
    11. TEM Otoyolu'nda çift katlı otobüs..
    12. Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına..
    13. Uzmanlardan "#10yearchallenge" akımı..
    14. İç Anadolu ve Ege YKS'nin en başarılı..
    15. "Tek odada yanan soba ile 11 kişi..
    16. 2200 rakımlı geçidin ulaşım nöbetçileri
    17. Hayalindeki mekanları kumaşlara nakşetti
    18. Mültecinin değil sapkınlığın BM’si
    19. Osmaniye'de hastanedeki silahlı kavga
    20. İki katlı halk otobüsünde yangın
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?