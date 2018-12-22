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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790'dır."
22 Aralık 2018 Cumartesi 12:57
Günün Özeti
Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:57
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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