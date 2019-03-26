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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye"

26 Mart 2019 Salı 11:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye"

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:10
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