0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Soylu: - "Milletimizin büyük bir sınavı olan 15 Temmuz'da emniyet teşkilatımızın gösterdiği mukavemet bütün dünyaya örnek olacak niteliktedir"- "Türkiye'de 275 organize suç çetesi çökertildi. Bizim Siberimizin elde ettiği kabiliyet şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde sayısal olarak da somutsal olarak da yoktur"

02 Mart 2019 Cumartesi 02:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin büyük bir sınavı olan 15 Temmuz'da emniyet teşkilatımızın gösterdiği mukavemet bütün dünyaya örnek olacak niteliktedir." dedi.

Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Belediyenin kurslarında eğitim gören çocukların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinleyen Soylu, bazı şarkılarda onlara eşlik etti. Millet Kıraathanesi'nde de gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın seçim bürosuna ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet personeline hitap eden Soylu, yıllardır Türkiye üzerinde oyun oynayanların maskelerinin farklı fakat içeriklerinin aynı olduğunu dile getirdi.

PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, uyuşturucu çeteleri ve organize suç örgütleri ile büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirten Soylu, "Milletimizin büyük bir sınavı olan 15 Temmuz'da emniyet teşkilatımızın gösterdiği mukavemet bütün dünyaya örnek olacak niteliktedir. Kahramanca işler yaptınız." diye konuştu.

Türk polisinin üzerine düştüğü her konuda başarılı olacak kabiliyeti bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Şehirde eşkiya ile mücadele etmekte, asayişi ve huzuru temin etmek için çaba sarf etmekte, dağları da teröristlere zindan etmektedir. Bugün Diyarbakır'da huzur var. Bu huzurun en büyük teminini sizler ortaya koyuyorsunuz. İnsanların yüzü gülüyor.

Özellikle Türk polisi son yıllarda büyük başarıların altına imza atmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör operasyonlarını yaptı. Öyle kolay değil, bir taraftan FETÖ'yü yürüt, bir taraftan DEAŞ'ı kolla, bir taraftan PKK ile mücadele et, bir taraftan Cerablus'ta, Afrin'de etrafımızdaki coğrafyaya huzursuzluk getirenlere karşı huzuru temin etmeye çalışacaksın, bunlar öyle kolay işler değil. Dünyanın kapasitesi en gelişmiş polis teşkilatıdır. Kurumlar arası güvende de en üst noktadadır."

Türkiye'nin suç ve suçlu ile mücadelede çok iyi bir yıl geçirdiğini aktaran Soylu, "Türkiye'de 275 organize suç çetesi çökertildi. Bizim Siberimizin elde ettiği kabiliyet şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde sayısal olarak da somutsal olarak da yoktur." ifadelerini kaydetti.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından personelle sohbet etti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 02:51
  1. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şuhut’ta trafik kazası -Trafik kazasında maddi hasar meydana geldi
    1. Şuhut’ta trafik kazası -Trafik..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    3. Bartın’da çarşı ve mahalle bekçileri..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. MHP’li Aydın: “Atatürk’ün partisi..
    6. Mersin’de yanarak demir yığınına dönen..
    7. Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm..
    8. Muğla’da 128 bekçi göreve başladı
    9. Melih Gökçek anket sonucu açıkladı:..
    10. Erbaş'tan 'organ bağışı' açıklaması!
    11. ABD bunu da yaptı! Venezuela..
    12. Trump, "Otto Warmbier" konusunda..
    13. İzmir Menemen’deki rüşvet..
    14. Bakan Soylu açıkladı! İşte dağlarda..
    15. Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    16. Dünya devleri piyasaya kripto para..
    17. ABD'den PKK açıklaması: Listede..
    18. Buteflika karşıtı gösteride 56'sı..
    19. Lucescu'dan flaş 'Beşiktaş'..
    20. Meteoroloji'den iki il için kritik..
    21. Şehirden köyüne döndü, çiftlik sahibi..
    22. Barcelona'nın yıldız ismi Cimbom'da!..
    23. Erdoğan'ı koruyan özel harekat..
    24. Rusya duyurdu: Bölgeye 15 otobüs..
    25. ABD'den terör örgütü PKK açıklaması
    26. Ali Kaya, “Talip olduğumuz görevin..
    27. Alaplı’da su fiyat tarifesi tepkisi
    28. YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim..
    29. Borussia Dortmund şampiyonluk..
    30. Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur