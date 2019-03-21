İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. Ya istedikleri yerde ev yapmaları için kendilerine para vermek suretiyle veyahutta eğer 'siz yapın' derlerse bizim yapacaklarımızı hemen harekete geçir
21 Mart 2019 Perşembe 13:17
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:17
YORUM YAZ