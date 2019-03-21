İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. Ya istedikleri yerde ev yapmaları için kendilerine para vermek suretiyle veyahutta eğer 'siz yapın' derlerse bizim yapacaklarımızı hemen harekete geçir

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