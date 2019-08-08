İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli’deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu. 330’u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52’sinde ağır hasar bulundu. Çardak’ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli’deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli’deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu. 330’u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52’sinde ağır hasar bulundu. Çardak’ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78’i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.