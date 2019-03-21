İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar.

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