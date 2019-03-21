0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar.

21 Mart 2019 Perşembe 11:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:02
  1. Denizli
  2. İçişleri Bakanı
  3. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bakıcı’dan sporculara moral ziyareti
    1. Başkan Bakıcı’dan sporculara moral..
    2. "Mısır'da anayasa değişikliğine karşı..
    3. GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak..
    4. Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    5. Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl..
    6. Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda..
    7. Torbalı’ya 100 yeni fabrika kuruluyor
    8. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    9. Sinop’ta Orman Haftası
    10. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    11. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    12. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    14. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    15. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    16. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    17. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    18. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    19. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    20. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    21. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    22. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    23. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    24. Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı..
    25. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    26. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    27. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    28. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    29. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    30. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!