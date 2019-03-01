İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çukur eylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hepsini yerine koyduk. 3 bine yakın iş yeri kepenk kapattı, bin 378 iş yeri yıkıldı bunları da yer

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