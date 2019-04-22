İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdankaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerindensiyasi bir rant çı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı.22 Nisan 2019 Pazartesi 13:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdankaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerindensiyasi bir rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır” dedi.
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