İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya HDP'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin. Milletin masum çocuklarını alıp ondan sonra dağda terörist yapacağına, kendi çocuklarınız ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım. Sorun onlara, milletin yakasından

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