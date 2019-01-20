İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürm
20 Ocak 2019 Pazar 16:43
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