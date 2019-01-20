İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürm

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