0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eru

28 Mart 2019 Perşembe 12:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eru

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:45
  1. Balıkesir
  2. İçişleriBakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırım’da gözaltına alınan 20 kişiden 9’u tutuklandı
    1. Kırım’da gözaltına alınan 20 kişiden..
    2. Şırnak’ta seçim günü 10 bin 28..
    3. Sağlık Bakanlığından sünnet hakkında..
    4. Bahçeli: Türkiye'yi teslim..
    5. Erdoğan: Operasyon ters tepti, şimdi..
    6. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına..
    7. Başkentte "POS tefecilerine" operasyon
    8. Hekimhan’da okullarda deprem tatbikatı
    9. Rusya, Kırgızistan ile askeri..
    10. Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel..
    11. Piyaz yemeği nasıl yapılır? | Piyaz..
    12. 86 yaşındaki 35 yıllık muhtardan en..
    13. Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik..
    14. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir..
    15. AK Parti'den CHP'ye tepki: Hepsinin..
    16. TSKB'de yeni atamalar
    17. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    19. Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    20. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak