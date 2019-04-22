İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren güvenlik kuvvetlerimiz tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular"
22 Nisan 2019 Pazartesi 13:31
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