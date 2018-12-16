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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"

16 Aralık 2018 Pazar 22:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:22
  1. Süleyman Soylu

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