Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Ünal Karaman: O gölü yemememiz gerekiyordu
Ahmet Ağaoğlu: Görüntüleri izlemedim
Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip etti
Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
600 bin TL'lik fındıklık tarla
İYİ Partili isim hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak geliyor
Katar'dan 500 milyon dolarlık yardım!
Kardavi'nin kızı hakkında flaş gelişme!
Halk oylaması yapıldı! Çıkan sonuç...
Japonya'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Kulüp binasına saldırı sonrası açıklama geldi!
"Kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti"
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! O da gidiyor
Fenerbahçeli isimden istifa açıklaması
MHP’li vekilden 'Ülkücü kardan adam' pozu
Irak Cumhurbaşkanı vatandaşlıktan ayrıldı
Alparslan Kuytul'un eşine soruşturma
Belçika karıştı! Polis TOMA ile müdahale ediyor
Malatya fırtınası Süper Lig'i alt üst etti
Başkan Erdoğan'dan Konya'ya çıkarma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun"
16 Aralık 2018 Pazar 22:22
Günün Özeti
Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:22
Süleyman Soylu
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Dünya
Trump, şimdi de Vietnam Savaşı mültecilerini sınır dışı edecek
İSLAM
Dönüp insana bakın!
İSLAM
Kul hakkına dikkat çeken bir Peygamber
İSLAM
Bismillah: Allah adıyla başlamak
Okur Postası
Yemen’in şansına bak
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Şu “aile cinayeti”ne artık bir son versek!
Ahmet Gülümseyen
Hayat ve sporun içindeki engelliler (1)
Ali Akben
Teşhiste hata var
Ali Karahasanoğlu
Öt... Öt ki seni daha iyi tanıyalım Çölaşan!..
Halil Kışlacık
Siyaseti bırakıp işinizi yapsanız bu kazalar olmayacak!
İlhan Oral
Bozuk kalbin tedavisi vardır
Kıvanç Tığlı Bulut
Evlilik sorunlarında imago çift terapisi tekniği
Rasim Bolbol
AK Parti Gül’e danışsaymışMHP ile ittifaka gerek olmazmış
Sedat Yılmaz
Durgunluğu aşmanın yolu mikro ekonomi!
Yaşar Değirmenci
Aile dâvâmız nerede?
Son Eklenen Haberler
Sosyal medya uygulaması Vine'ın..
Ünal Karaman: O gölü yemememiz..
Şenol Güneş itiraf etti! 'Demirören..
Maçın ardından
Maçın ardından
Sudan'da bu yıl binlerce kişi evlerini..
Ahmet Ağaoğlu: Görüntüleri izlemedim
Maçın ardından
Beşiktaş, uzatmada 1 puanı kurtardı
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur..
Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip..
Es Es'in teknik direktörü Fuat..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
Trabzonspor fırsat tepti
Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
"Uluslararası Dostluk Kısa Film..
Uyuşturucu satıcıları evin duvarına..
Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
İsrail merkezli kukla devlete izin yok
Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
Günün Karikatürü
MHP'nin adayı geri çekildi
Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
YORUM YAZ