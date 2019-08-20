İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasın
20 Ağustos 2019 Salı 10:45
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